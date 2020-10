Derby Inter-Milan, le probabili scelte di Pioli: Diaz o Leao?

Inter-Milan, la probabile formazione rossonera

ULTIME NOTIZIE INTER-MILAN – Iniziata la settimana che porta al derby di Milano, in programma sabato pomeriggio alle ore 18.00. Attraverso le pagine de ‘La Gazzetta dello Sport’, ecco la probabile formazione rossonera contro i cugini interisti.

In porta ci sarà ovviamente Gigio Donnarumma, salvo imprevisti con la Nazionale, mentre in difesa la buona notizia è il ritorno al centro di Alessio Romagnoli che prenderà il posto dell’assente Gabbia. Al suo fianco ovviamente Kjaer, mentre sulle fasce confermati Calabria a destra e Theo Hernandez sulla corsia mancina. In mezzo al campo la diga africana non si tocca, con Kessie affiancato e supportato da Bennacer, mentre Tonali – al suo primo derby di Milano – siederà inizialmente in panchina.

In avanti Calhanoglu al centro del tridente alle spalle di Ibrahimovic, carico e motivato dopo il periodo di quarantena. Sugli esterni agiranno Saelemaekers, che con il Belgio ha continuato il suo splendido periodo di forma, mentre dalla parte opposta l’unico dubbio di Stefano Pioli: fiducia a Leao dopo la doppietta contro lo Spezia oppure spazio a Brahim Diaz e al suo ottimo momento di forma? Lo spagnolo ex Real Madrid ha segnato due reti nell’ultimo match con la Spagna U21, ma è anche vero che la sua rapidità e imprevedibilità potrebbe essere un’ottima carta da giocarsi a gara in corso. A Pioli la decisione finale.

