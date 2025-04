Derby Inter-Milan, Inzaghi stravolge la formazione prevista sui quotidiani

A centrocampo, Kristjan Asllani in cabina di regia con l'ex Çalhanoğlu inizialmente fuori. Novità anche in attacco, dove sarà Mehdi Taremi ad affiancare Lautaro Martínez e non il 'Tucu', Joaquín Correa. Ecco, dunque, qui di seguito la probabile formazione dei nerazzurri per Inter-Milan di Coppa Italia.