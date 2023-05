Cremonese, la probabile formazione per il Milan: Okereke affianca Dessers

Ecco la probabile formazione che Davide Ballardini dovrebbe lanciare in Milan-Cremonese: David Okereke affianca Cyriel Dessers in attacco

A seguito del pareggio contro l'Hellas Verona, che non è servito a nessuna delle due formazioni, la Cremonese tornerà in campo nel corso del turno infrasettimanale contro il Milan, alle ore 21:00 di mercoledì 3 maggio. Secondo quanto riportato da 'gazzetta.it', il tecnico Davide Ballardini dovrebbe lanciare Marco Carnesecchi in porta, mentre la difesa a tre potrebbe essere formata da Alex Ferrari, Johan Vasquez e Luka Lochoshvili. A centrocampo agiranno Leonardo Sernicola, l'ex della sfida Soualiho Meité, Michele Castagnetti ed Emanuele Valeri. In attacco David Okereke e Cyriel Dessers saranno supportati da Cristian Buonaiuto.