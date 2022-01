Coppa Italia – Milan-Genoa, possibilità per Daniel Maldini

Le ultime news su Milan-Genoa di Coppa Italia: nella probabile formazione rossonera potrebbe esserci spazio per Daniel Maldini

Occasione per Daniel Maldini. Nella probabile formazione rossonera per Milan-Genoa ci dovrebbe essere spazio per il trequartista, che a San Siro avrà la possibilità di dimostrare il suo valore. Dopo il gol in campionato contro lo Spezia, il figlio di Paolo vuol tornare a essere decisivo. Insieme a lui sulla trequarti ci dovrebbero essere Alexis Saelemaekers e Ante Rebic. Intanto c'è un altro difensore nel mirino.