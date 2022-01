Coppa Italia – Milan-Genoa, la probabile formazione: turnover di Pioli

Domani ci sono gli ottavi di finale di Coppa Italia tra Milan e Genoa: Stefano Pioli farà turnover facendo rifiatare alcuni giocatori

La Gazzetta dello Sport scrive della probabile formazione rossonera di Milan-Genoa. La gara, valida per gli ottavi di Coppa Italia, si giocherà domani sera a San Siro. La buona notizia è il ritorno di Fikayo Tomori, guarito dal coronavirus: l'anglo-canadese dovrebbe partire dal primo minuto, in modo da far rifiatare uno tra Kalulu e Gabbia. In realtà Kalulu potrebbe anche giocare sulla destra, risparmiando così Florenzi per la gara contro lo Spezia.