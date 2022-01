Coppa Italia, Milan-Genoa: la probabile formazione dei rossoneri | News

Domani sera il Milan affronterà in Coppa Italia il Genoa di Andriy Shevchenko: ecco le probabili scelte di formazione di Stefano Pioli

Domani sera, alle ore 21, il Milan ospiterà il Genoa di Andriy Shevchenko allo Stadio 'Giuseppe Meazza in San Siro', gara valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia. Come annunciato da Stefano Pioli, l'allenatore rossonero non stravolgerà del tutto la formazione in quanto tiene molto alla competizione. Ecco, di seguito, le probabili scelte di Pioli secondo 'Sky Sport'.