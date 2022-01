Coppa Italia, Milan-Genoa: la probabile formazione con pochi cambi

La probabile formazione rossonera per Milan-Genoa, gara degli ottavi di finale di Coppa Italia, in programma giovedì alle 21:00 a 'San Siro'

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha ipotizzato la probabile formazione rossonera per Milan-Genoa, partita degli ottavi di finale di Coppa Italia, in programma giovedì sera, ore 21:00, a 'San Siro'. Stefano Pioli, tecnico rossonero, purtroppo non può inventarsi molto. Le uniche valutazioni, dettate dalla situazione disciplinare tra Serie A e coppa nazionale, sono quelle legate a Sandro Tonali e Zlatan Ibrahimović.

Tonali, che sarà squalificato per Milan-Spezia in campionato, giocherà sicuramente titolare. L'attaccante svedese, invece, che si porta dietro un turno di squalifica per la rissa verbale nel derby di Coppa Italia con Romelu Lukaku dell'anno scorso, non sarà del match.

Al suo posto, dunque, dovrebbe scendere in campo Olivier Giroud. Altri due cambi possibili, l'esordio tra i pali di Antonio Mirante al posto di Mike Maignan (il secondo del Milan, il rumeno Ciprian Tătărușanu, è ancora positivo al coronavirus), mentre, sulla trequarti, dovrebbe trovare spazio Daniel Maldini.

Obbligate, invece, le scelte in difesa per Pioli. Fikayo Tomori, tornato negativo al CoVid, potrebbe andare al massimo in panchina e con Andrea Conti ceduto ieri ufficialmente alla Sampdoria si va verso la conferma, in blocco, della difesa vista nelle ultime due giornate di campionato.

Questa, dunque, la probabile formazione rossonera per Milan-Genoa di Coppa Italia, schierata, come di consueto, con il 4-2-3-1: Mirante; Florenzi, Kalulu, Gabbia, Theo Hernández; Tonali, Krunić; Messias, D. Maldini, Rebić; Giroud. In panchina troveranno spazio Maignan, Nava, Tomori, Stanga, Bakayoko, Brahim Díaz, Saelemaekers e Leão. Possibile aggregazione di qualche giovane dal Milan Primavera.