Champions League, Milan-Newcastle: le probabili formazioni

Martedì 19 settembre, alle ore 18:45, il Milan inizierà la sua campagna europea in Champions League . Il match d'esordio vedrà il Newcastle , dell'ex rossonero Sandro Tonali che potrebbe non essere della gara, arrivare in un San Siro che vuole riprendersi dalla batosta subita nel derby. Ecco le probabili formazioni di entrambe le squadre

Le probabili formazioni

Quello contro il Newcastle è, forse, uno degli appuntamenti più importanti di questa stagione e per questo motivo Stefano Pioli potrebbe riproporre gli stessi 11 visti nella disfatta contro l'Inter. In porta sempre Maignan, difesa a 4 che vede il ritorno di Tomori al fianco di Thiaw e Calabria e Theo Hernandez sulle fasce. Centrocampo confermato con Krunic, Reijnders e Loftus-Cheek. In attacco, infine, assieme a Leao e Giroud vi è il possibile unico dubbio: Pulisic è in vantaggio ma attenzione a Chukwueze.