Champions League, Chelsea-Milan: la probabile formazione dei rossoneri

Domani sera il Milan sarà ospite del Chelsea a 'Stamford Bridge': ecco come potrebbe schierare in campo i suoi uomini Stefano Pioli

Domani sera andrà in scena a Stamford BridgeChelsea-Milan, gara valida per la 3^ giornata della UEFA Champions League. I padroni di casa sono alla ricerca della prima vittoria in questa competizione, mentre i rossoneri vorranno ottenere il terzo risultato utile consecutivo dopo il pareggio di Salisburgo e la vittoria contro la Dinamo Zagabria. Il Diavolo, però, dovrà fare a meno di diversi calciatori fuori per infortunio. Ecco, dunque, come potrebbe schierare in campo i suoi uomini Stefano Pioli.