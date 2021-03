Bulgaria-Italia, le probabili formazioni: tra i pali ancora Donnarumma

Gigio Donnarumma difenderà i pali della porta azzurra anche in Bulgaria-Italia di questa sera, ore 20:45, a Sofia. L'undici della Nazionale

Questa sera, a Sofia , alle ore 20:45 , si giocherà Bulgaria-Italia . Sarà la seconda gara del Gruppo C europeo di qualificazione ai Mondiali 2022 in Qatar. I bulgari del Commissario Tecnico Jasen Petrov sono reduci dalla sconfitta interna, 1-3, rimediata contro la Svizzera. Gli Azzurri di Roberto Mancini , invece, hanno liquidato 2-0 al 'Tardini' di Parma l'Irlanda del Nord.

Proprio come in occasione della precedente partita, anche in Bulgaria-Italia sarà Gianluigi 'Gigio' Donnarumma, estremo difensore del Milan, il portiere titolare della nostra Nazionale. Donnarumma, oltretutto, è anche l'unico calciatore rossonero convocato da Mancini per questa ultima tornata di gare internazionali prima dell'appuntamento con i Campionati Europei. Vediamo, dunque, secondo 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina, le probabili formazioni di Bulgaria-Italia.