Bologna-Milan, le probabili formazioni: Pioli sconvolge i rossoneri

Le probabili formazioni di Bologna-Milan , partita della 30^ giornata della Serie A 2022-2023 in programma oggi alle ore 15:00 allo stadio 'Dall'Ara', secondo i quotidiani sportivi oggi in edicola.

Qui Bologna - Il tecnico rossoblu, Thiago Motta , deve rinunciare a tre pedine importanti, ovvero gli infortunati Andrea Cambiaso , Roberto Soriano e Marko Arnautovic . Che scenda in campo (come verosimile), con il 4-1-4-1 (fonte 'La Gazzetta dello Sport'), con il 4-2-3-1 ('Il Corriere dello Sport') o con il 4-3-3 ('Tuttosport'), tra i felsinei, di fatto, sarà soltanto una questione di posizioni sul terreno di gioco. L'unico dubbio per Motta, infatti, è su chi schierare tra Nicolás Domínguez e Nikola Moro . Per il resto, formazione praticamente fatta.

Qui Milan - Il tecnico rossonero, Stefano Pioli, dimostra di pensare unicamente alla partita di Champions League contro il Napoli del prossimo martedì. Al 'Dall'Ara', infatti, cambia dieci titolari su undici rispetto all'ultimo impegno europeo, confermando il solo Mike Maignan tra i pali. Spazio, dunque, a tutte le seconde linee rossonere. Una chance importante per Aster Vranckx, che cerca il riscatto (sul campo e sul mercato), per Charles De Ketelaere (ancora alla caccia del suo primo gol in rossonero) e per le punte Ante Rebić e Divock Origi, andate molto male nel recente turno di campionato contro l'Empoli a 'San Siro'. Vediamo insieme, dunque, le probabili formazioni per Bologna-Milan di oggi pomeriggio.