Bologna-Milan, la probabile formazione: subito Pulisic, poi Chukwueze

A centrocampo, playmakerRade Krunić; al suo fianco, i nuovi acquisti Ruben Loftus-Cheek (a destra) e Tijjani Reijnders (a sinistra). In attacco, come esterno destro del tridente con Olivier Giroud e Rafael Leão, si vedrà Christian Pulisic. Poi, a gara in corso, spazio probabilmente a Samuel Chukwueze. Questa, dunque, la probabile formazione del Diavolo in vista di Bologna-Milan di lunedì prossimo.