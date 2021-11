Atlético-Milan, le probabili formazioni: un solo dubbio per Pioli

Le probabili formazioni di Atlético Madrid-Milan, partita della 5^ giornata del Gruppo B della Champions League 2021-2022. Così in campo?

QUI ATLÉTICO - Il tecnico dei 'Colchoneros', Diego Pablo Simeone , non avrà a disposizione il terzino destro inglese Kieran Trippier e il fantasista portoghese João Félix . Per il resto, potrà schierare la formazione tipo. In mezzo al campo Rodrigo de Paul , vecchia conoscenza del calcio italiano, davanti Antoine Griezmann , al quale è stata condonata una giornata di squalifica.

QUI MILAN - Il tecnico rossonero, Stefano Pioli, ha scelte quasi obbligate. Out Davide Calabria e Fikayo Tomori, giocano dal 1' Pierre Kalulu e Alessio Romagnoli. In mezzo al campo, Franck Kessié vince il ballottaggio con Ismaël Bennacer e, in attacco, Olivier Giroud è favorito su Zlatan Ibrahimović. Unico dubbio sulla trequarti: sfida fino all'ultimo tra Rade Krunić e Rafael Leão (non al meglio).