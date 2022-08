Atalanta-Milan, torna Tonali. Rebic confermato nel ruolo di punta

Per Atalanta-Milan di questa sera Stefano Pioli recupera Sandro Tonali. Davanti giocherà nuovamente Ante Rebic dopo i due gol all'Udinese

Daniele Triolo

Questa sera, alle ore 20:45, al 'Gewiss Stadium' di Bergamo, si disputerà Atalanta-Milan, partita valida per la 2^ giornata della Serie A 2022-2023. Per l'occasione, come ricordato da 'Tuttosport' in edicola questa mattina, il tecnico rossonero Stefano Pioli ha recuperato Sandro Tonali, il quale ha smaltito il problema muscolare che lo aveva tenuto fuori in occasione del debutto stagionale contro l'Udinese.

Atalanta-Milan, tocca di nuovo a Tonali. Davanti c'è Rebic

Tonali riprenderà il suo posto a centrocampo, al fianco di Ismaël Bennacer, in Atalanta-Milan (partita nella quale l'anno passato siglò una bella rete), sostituendo Rade Krunić. Il quale, invece, per uno stiramento riportato al retto femorale della coscia sinistra, dovrà fermarsi per circa un mese. Per il resto, Pioli conferma gli stessi trequartisti visti a 'San Siro' otto giorni fa, ovvero Junior Messias, Brahim Díaz e Rafael Leão.

Davanti, da unica punta del 4-2-3-1 rossonero, ancora una chance per Ante Rebic, autore di una doppietta nella prima giornata di campionato. Il croato sarà preferito nuovamente ad Olivier Giroud. Il francese, ad ogni modo, è recuperato, sta bene ed avrà spazio a gara in corso. Così come, presumibilmente, Charles De Ketelaere e Divock Origi. Ecco come e dove vedere Atalanta-Milan in tv o diretta streaming >>>