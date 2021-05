Atalanta-Milan, Pioli si affida a tre fedelissimi | Serie A News

Il tecnico Stefano Pioli pensa alla formazione da schierare in Atalanta-Milan. L'allenatore si affiderà a tre fedelissimi

La Gazzetta dello Sport in ogni caso si concentra su tre fedelissimi di Pioli: Simon Kjaer, Theo Hernandez e Franck Kessie. Il danese è il leader della difesa ed è il vero artefice - insieme a Donnarumma - delle diverse partite concluse senza subire gol; Theo Hernandez, nonostante qualche alto basso, ha dimostrato in più occasioni il suo valore. Il terzino, non convocato dalla Francia per l'Europeo ,è l'unico terzino in Europa capace di segnare due doppiette in questa annata. Infine Kessie, forse il più importante tra i giocatori di movimento: 3140 minuti e 36 presenze in questa stagione al Milan. E' lui il vero insostituibile.