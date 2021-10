Atalanta-Milan, la probabile formazione rossonera: un rientro importante

Ecco la probabile formazione del Milan in vista della gara contro l'Atalanta, valida per la 7^ giornata di Serie A. Ritorno importante in difesa

Archiviata la delusione di Champions League contro l'Atletico Madrid, per il Milan è tempo di pensare nuovamente al campionato. L'Atalanta è l'ultimo scoglio da superare prima della sosta per le nazionali. Ma con quale formazione Stefano Pioli sue la giocherà contro la Dea? Peppe Di Stefano, inviato di 'Sky Sport' a Casa Milan, ha fornito gli ultimi aggiornamenti in merito. Partendo dall'attacco Ante Rebic è ancora favorito su Olivier Giroud, che non è entrato al meglio contro i 'Colchoneros' perché fuori forma. Non cambiano i trequartisti per il Milan, dal momento che Alexis Saelemaekers, Brahim Diaz e Rafael Leao dovrebbero nuovamente piazzarsi dietro al croato. A centrocampo, dopo la panchina in Champions, Sandro Tonali torna in regia insieme a Franck Kessie, che ha tanto da farsi perdonare. In difesa, invece, ecco il grande ritorno di Simon Kjaer dal primo minuto. Questa la probabile formazione rossonera in vista di Atalanta-Milan.