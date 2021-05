Atalanta-Milan, la probabile formazione rossonera: Pioli ha un dubbio

Il Corriere dello Sport si sofferma sulla probabile formazione rossonera per Atalanta-Milan. Pioli ha un dubbio di formazione

Domani c'è Atalanta-Milan. Si tratta dell'ultima giornata di campionato. Per i rossoneri è una gara decisiva: una vittoria significherebbe qualificazione in Champions League . In teoria potrebbe anche bastare un pareggio o addirittura una sconfitta, ma a quel punto la squadra di Pioli sarebbe legata ai risultati di Napoli e Juventus, impegnate contro Verona e Bologna. Il Corriere dello Sport comunque fa il punto sulla probabile formazione rossonera di Pioli.

In porta Gianluigi Donnarumma. Difesa composta da Calabria, Kjaer, Tomori e Theo Hernandez. A centrocampo inamovibili Kessie e Bennacer. Sulla trequarti spazio ad Alexis Saelemaekers, Brahim Diaz e Hakan Calhanoglu. Il vero dubbio, però, è quello in attacco. Ante Rebic sembra essere in leggero vantaggio su Rafael Leao, ma il portoghese recupera terreno. Il croato, nella giornata di ieri, ha svolto una parte dell'allenamento in palestra. La sua presenza non è in discussione,ma chissà che Pioli non decida di dare una nuova chance a Leao. Ecco il riepilogo della probabile formazione rossonera in Atalanta-Milan.