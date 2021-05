Atalanta-Milan, la probabile formazione di Gasperini: in campo i titolari

Questa la probabile formazione di Gian Piero Gasperini per Atalanta-Milan, gara della 38^ ed ultima giornata della Serie A 2020-2021

Nessun ricorso al turnover per Gian Piero Gasperini, tecnico nerazzurro, in vista di Atalanta-Milan di domani sera, ore 20:45, al 'Gewiss Stadium' di Bergamo. Lo ha riferito 'Sky Sport'. L'unico giocatore che non è in perfette condizioni fisiche è l'esterno tedesco Robin Gosens.