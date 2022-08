Atalanta-Milan, per De Ketelaere spazio nella ripresa. Poi, però …

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina ha ricordato come Charles De Ketelaere parta dalla panchina in occasione di Atalanta-Milan , partita della 2^ giornata della Serie A 2022-2023 . Mister Stefano Pioli , infatti, ha deciso di confermare in blocco la trequarti che bene ha fatto nel debutto in campionato contro l' Udinese , quella formata da Junior Messias , Brahim Díaz e Rafael Leão .

Per De Ketelaere, quindi, ci sarà spazio soltanto nella ripresa del match del 'Gewiss Stadium'. E, presumibilmente, nel ruolo di trequartista dietro il centravanti di ruolo (a Bergamo inizierà Ante Rebić , poi potranno subentrare Olivier Giroud o Divock Origi ). Pioli, infatti, come dichiarato ieri a Milanello , durate la conferenza stampa della vigilia, non vede per il momento CDK come esterno destro d'attacco del suo 4-2-3-1 .

Per lui, almeno per ora, il tecnico del Milan vede più congeniale un ruolo da 'numero 10' classico o, in alternativa, da seconda punta. In Atalanta-Milan sarà ancora panchina, quindi, per il talento strappato al Bruges per 35 milioni di euro bonus inclusi. Ma l'apprendistato è finito, la condizione fisica cresce e, pertanto, non è utopia pensare a un De Ketelaere titolare per la prima volta in rossonero in occasione di Milan-Bologna di sabato prossimo a 'San Siro'. Ecco come e dove vedere Atalanta-Milan in tv o diretta streaming >>>