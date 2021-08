Amichevole Milan-Panathinaikos: dubbio Romagnoli. Le formazioni

Ecco le probabili formazioni dell'amichevole Milan-Panathinaikos, partita in programma alle ore 20:30 allo stadio 'Nereo Rocco' di Trieste

QUI MILAN - Pioli ha perso Franck Kessié per infortunio ed ancora non recupera Zlatan Ibrahimovic. Eccezion fatta, dunque, per l'ivoriano e per lo sloveno, il tecnico rossonero dovrebbe fare le prove generali in vista di 'Marassi' schierando la formazione tipo. Sono soltanto due i ballottaggi che Pioli ancora non ha sciolto. In porta ci sarà Mike Maignan, in difesa sicuri del posto i terzini Davide Calabria e Theo Hernández oltre che il centrale Fikayo Tomori. Chi partirà, però, titolare tra Simon Kjaer ed Alessio Romagnoli? A centrocampo giocherà Sandro Tonali con Ismaël Bennacer. Sulla linea della trequarti, sicuramente in campo Alexis Saelemaekers e Brahim Díaz, mentre, per il ruolo di esterno sinistro offensivo, Rafael Leao sembra favorito su Ante Rebic. In attacco, naturalmente, ci sarà Olivier Giroud.