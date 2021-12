Udinese-Milan 1-1, le pagelle del ‘CorSport’: Theo Hernandez spento

Le pagelle di Udinese-Milan secondo il 'Corriere dello Sport'. Theo Hernandez e Brahim Diaz irriconoscibili, Junior Messias dà la scossa

L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' ha stilato le pagelle del Milan dopo il pareggio contro l'Udinese. I peggiori in campo, ovviamente, sono Tiemoué Bakayoko e Ismael Bennacer (4,5). Serata da dimenticare per entrambi, sostituiti giustamente a fine primo tempo da Stefano Pioli. Mezzo voto in più per Theo Hernandez, Brahim Diaz, Rade Krunic e Alexis Saelemaekers. Il terzino francese e il trequartista spagnolo sono irriconoscibili, i due esterni d'attacco sono quasi dei fantasmi. Un po' meglio Fikayo Tomori e Alessandro Florenzi (5,5), mentre sono poche le sufficienze. Tra queste sicuramente Junior Messias, che dà una piccola scossa col suo ingresso; il Milan con lui crea di più ed è più pericoloso. Voto 7 per Zlatan Ibrahimović, che toglie le castagne dal fuoco ed evita la figuraccia ai suoi. Il bomber del Liverpool si libera a zero: si pensa a lui per il dopo Ibrahimovic