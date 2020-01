Coppa Italia Milan – Spal, le pagelle rossonere: Theo di altra categoria, positivo Kjaer all’esordio

ULTIME MILAN- Buona la cornice di pubblico per questo Milan-Spal ottavo di finale di Coppa Italia. Pioli sceglie Piatek e Rebic lasciando rifiatare Ibrahimovic e Leao. Kjaer fa il suo esordio al centro della difesa. La formazione di Semplici detta inizialmente le trame ma le occasioni più pericolose sono dei rossoneri. Al diciannovesimo Piatek, uno dei più attesi, sblocca la gara mentre Castillejo, che in precedenza non aveva brillato, raddoppia con un gran gol al quarantaquattresimo. Nella ripresa i rossoneri amministrano e applaudono lo straordinario gol di Theo Hernandez che chiude partita e qualificazione.

