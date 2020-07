Spal-Milan, le pagelle della Gazzetta: bene Rafael Leao, male Kessie

MILAN NEWS – La Gazzetta dello Sport, come di consueto, ha pubblicato le pagelle di Spal-Milan, gara terminata 2 a 2 con le reti per i rossoneri di Rafael Leao e l’autogol quasi allo scadere di Vicari.

Il migliore in campo è proprio Rafael Leao, che prende 6.5 (“Prima lo indottrina Pioli, poi Ibra. Fatto sta che Rafa entra carico e con le idee molto chiare. Senza strafare, gestisce bene quasi tutti i palloni e rimette in corsa il Diavolo). Stesso voto anche per Calhanoglu, Saelemaekers e Paqueta (“I due indizi iniziano a fare una prova: dopo il buon ingresso con la Roma, un’altra partita di sostanza. Ingaggia una sfida infinita con Letica. Lucas è sulla via della redenzione”). Mezzo voto in meno di Donnarumma, Romagnoli, Castillejo e Laxalt.

Il peggiore, invece, è Franck Kessie (“Ha colpe su entrambi i gol della Spal. Sul primo resta inchiodato in area piccola, sul secondo marca troppo blandamente Floccari. Meno incisivo del solito anche negli inserimenti). Stesso voto per Matteo Gabbia e Ante Rebic (“Il lavoro oscuro è sempre parecchio ed è indiscutibile, ma stavolta non basta. Quando Ante si ritrova nei pressi della porta finisce con il litigare spesso col pallone”). 5.5 per Calabria, Theo Hernandez, Bennacer e Bonaventura.

5.5 anche per Pioli ("Il Milan crea, tira e sciupa. Un passo indietro rispetto a Lecce e Roma. Troppi momenti in cui a regnare è stata la confusione. E adesso arrivano tre big). Concludiamo con Zlatan Ibrahimovic, che, entrato nella ripresa, ha preso 6 ("Per essere fuori da oltre un mese, è un ingresso più che discreto. Ci prova di testa, ma sbaglia a coordinarsi. Poi su punizione. Diventa subito il terminale).

