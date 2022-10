Pagelle Verona-Milan, i voti di Tuttosport: ritmo Bennacer

Le pagelle di 'Tuttosport' per le partite del Milan in Serie A, Champions League e Coppa Italia | AC Milan News

Adli : "In una gara dove ci vorrebbero elmetto e piccone, si presenta in smoking, risultando abbastanza fuori contesto". Voto 5 . Dal 60' Bennacer : "Con lui è un’altra musica". Voto 6,5 .

Leão : "Quando il Milan vuole inventare qualcosa, basta strofinare la lampada e fare uscire l’Aladino portoghese che, con puntualità disarmante, ogni qual volta entra in partita, crea un problema agli avversari, come peraltro provano le azioni dei due gol". Voto 7 . Dall'83' Thiaw : "Debutto con un salvataggio su Depaoli che vale un gol". Voto 6,5 .

Giroud: "Dopo aver fatto una cosa buonissima (innescare Leao sullo 0-1), sparacchia a lato un rigore in movimento: errore grave perché il Verona, prendendo due cazzotti in faccia in 180" sarebbe quasi certamente finito al tappeto". Voto 5,5. Dal 46' Origi: "Fa reparto da solo, lottando come un toro". Voto 6.