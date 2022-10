Pagelle Verona-Milan, i voti di Gazzetta: Thiaw, che esordio!

1 di 1

Le pagelle de 'La Gazzetta dello Sport' per le partite del Milan in Serie A, Champions League e Coppa Italia | AC Milan News

Le pagelle di Verona-Milan 1-2, partita della 10^ giornata della Serie A 2022-2023. Voti e giudizi dei calciatori rossoneri secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Vediamoli insieme!

Tătărușanu: "Blocca a terra Faraoni, va bene, ma nel finale, su quei cross con brivido, si sente la differenza: Maignan si mangia la palla, lui trema un po’". Voto 5,5.

Kalulu: "Günter lo assolve dal suo peccato originale: perso da corner, devia fuori. Per il resto, Kalulu vagante, che chiude da quinto a destra e mette una toppa su Cabal". Voto 5,5.

Gabbia: "L’autogol è un disastro: vado, non vado, vado male. Perdere Piccoli nell’azione della traversa, un brutto bis. Il Verona lo fa palleggiare e lui esegue: 48 passaggi, top Milan". Voto 5.

Tomori: "Il centro-sinistra è la sua zona e lì si sta tutto sommato tranquilli. Tanti duelli per cielo e per terra, nessuna giocata che determini il risultato. Per Pioli, bene così". Voto 6.

Theo Hernández: "Ormai per marcarlo serve la geolocalizzazione. Sempre più mediano. Molto male nel primo tempo – ha spazio, lo usa male – meglio alla fine: bella palla per Rebić". Voto 5,5.

Tonali: "Ruba le chiavi della città a Tommasi, che conosce la vita da mediano: terzo gol in pochi mesi, tutti col peso del piombo. Bonus: senza palla, gli tocca Verdi, il più difficile". Voto 7.

Krunić: "Centrocampista centrale senza sentire la labirintite ma senza colpire granché: periferico". Voto 5,5. Dal 60' Pobega: "Spirito sì, ordine così così". Voto 6.

Brahim Díaz: "Partita sotto il sei: più i duelli persi che gli uno contro uno vinti (e Günter gli scappa via). In compenso, sullo 0-1 ruba palla e mette Giroud davanti alla porta". Voto 6. Dal 46' Rebić: "Cambio per dare energia, azzeccato. Un tiro in girata, uno di testa, l’assist per il gol di Tonali. Al 90’ e oltre, regala un’azione senza senso … ma Pioli perdona". Voto 6,5.

Adli: "Champagne francese analcolico. Il piede c’è – palla sulla corsa a Theo – ma è leggero, non salta l’uomo, perde i duelli". Voto 5. Dal 60' Bennacer: "Alza il ritmo. Quando manca, il Milan fatica". Voto 6.

Leão: "Guarda la partita su una nuvola: qualità di un altro livello. Solo qualche volta scende tra i mortali: le due azioni dei gol sono sue, in compenso non calcia mai". Voto 6,5. Dall'83' Thiaw: "Si presenta alla grande alla Serie A, salvando su Depaoli e Djurić nel finale. Più che “ciao”, benvenuto". Voto 7.

Giroud: "Si può essere un po’ leggero pesando 90 chili? Ma sì. Ha la palla dello 0-2, la calcia fuori (e sarebbe cambiato tutto). Stanco da stacanovismo, sostituito al 45’". Voto 5. Dal 46' Origi: "Pioli spera di alzare il livello di allarme ma Divock calcia solo una volta, fa soffrire un po’ Magnani e nulla più". Voto 5,5.

Mister Pioli: "Il Milan non onora la sua partita 150: tanti difetti, da squadra con poca fame. In compenso, le scelte funzionano: bene Rebic dalla panca, non cambia Tonali e Sandro lo ripaga". Voto 6,5. Verona-Milan 1-2: le pagelle rossonere secondo la nostra redazione >>>