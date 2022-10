Pagelle Verona-Milan, i voti del CorSport: Thiaw salva due volte

Le pagelle del 'Corriere dello Sport' per le partite del Milan in Serie A, Champions League e Coppa Italia | AC Milan News

Le pagelle di Verona-Milan 1-2 , partita della 10^ giornata della Serie A 2022-2023 . Voti e giudizi dei calciatori rossoneri secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Vediamoli insieme!

Tătărușanu : "Non ha colpa sul gol di Günter, bravo nell’ordinario". Voto 6 .

Kalulu : "A volte si trova di fronte Depaoli, a volte Verdi, non incanta ma neanche vive di tante difficoltà. Nel finale salva su Depaoli". Voto 6,5 .

Tomori : "Contro Henry e poi Djurić ha il suo daffare sia quando la palla è in aria che di piede". Voto 6 .

Theo Hernández : "Comincia non determinando quando attacca, lavora molto dentro il campo anche per permettere a Leão di fare l’uno contro uno con Hien. Nel secondo tempo offre un cioccolatino a Rebić, impegna da fuori Montipò". Voto 6,5 .

Tonali : "Lavora nelle vicinanze di Veloso, ma più di una volta deve vedersela anche contro Verdi, che è sempre un cliente complicato. Come l’anno passato, condanna il Verona alla sconfitta". Voto 7,5 .

Brahim Díaz : "Incide poco, ma due o tre spunti li regala". Voto 6 . Dal 46' Rebić : "Calcia addosso a Montipò un pallone d’oro di Theo, poi lo impegna di testa, fabbrica un assist meraviglioso per il gol di Tonali". Voto 6,5 .

Adli : "Che ha buona qualità tecnica si vede, ma non basta". Voto 5,5 . Dal 60' Bennacer : "Comanda, quando entra". Voto 6 .

Leão: "Quando allunga non lo tiene nessuno, mette in mezzo il pallone dell’autogol di Veloso. Non si vede nella ripresa". Voto 6. Dall'83' Thiaw: "Salva due gol. Applausi". Voto 7.