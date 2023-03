Pagelle Tottenham-Milan, i voti di Gazzetta: “Maignan portiere super”

Le pagelle di Tottenham-Milan 0-0, partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League . Voti e giudizi dei calciatori rossoneri secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Vediamoli insieme!

Maignan : "A Londra a teatro danno “Magic Mike Live”. Ieri replica serale allo stadio: magico su Kane nel finale e prima, per gradire, super su Hojbjerg. Bonus: sicurissimo nelle uscite. Portiere super". Voto 8 .

Kalulu : "Si presenta uscendo forte su Kulusevski, poi mette sel cassetto Son. Il mattoncino meno visibile della difesa ma attento e sicuro, mai in difficoltà". Voto 7,5 .

Tomori : "A Londra, dove non lo convocano, da difensore super: sveglio, cattivo se serve, rapidissimo su Kulusevski. Ah, smorza un tiro di Emerson niente male". Voto 7,5 .

Thiaw: "Sette come i milioni pagati per lui, mezzo perché dimezza il totem Kane. Se passa una palla alta, è sua. Sbaglia nulla e lancia per Leao: un giocatore vero". Voto 7,5.