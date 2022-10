Pagelle Torino-Milan primavera 2-0: Nava evita il peggio, Longhi vicino al gol

Le pagelle rossonere dopo Torino-Milan, partita valida per la 10^ giornata del campionato Primavera 1. Si salvano in pochi

Brutta sconfitta per il Milan di Ignazio Abate che racimola la seconda sconfitta consecutiva in campionato. I rossoneri perdono a Vercelli contro il Torino 2-0 grazie alle reti di Dell'Aquila e Weidmann. Da sottolineare l'ottima prova del portiere Lapo Nava, il quale ha parato un calcio di rigore, mentre l'unico ad andare vicino più volte al gol è stato Jordan Longhi. Male il difensore Paloschi, costretto anche a lasciare anzitempo il campo per infortunio. Ecco voti e giudizi dei rossoneri dopo Milan-Roma Primavera!