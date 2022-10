Pagelle Torino-Milan, i voti del CorSport: De Ketelaere non si vede

Le pagelle di Torino-Milan 2-1 , partita della 12^ giornata della Serie A 2022-2023 . Voti e giudizi dei calciatori rossoneri secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Vediamoli insieme!

Gabbia : "Confermato dopo l’ottima partita in Champions, vive una serata complicata a Torino. Arriva tardi alla chiusura su Djidji per il vantaggio granata. Si fa saltare da Karamoh". Voto 4,5 .

Theo Hernández : "Poca forza propulsiva, non è la partita migliore da quando è al Milan". Voto 5,5 .

Tonali : "Primo tempo in affanno perché spesso in inferiorità numerica. Con Pobega accanto gioca più basso e trova meno inserimenti". Voto 6 . Dal 70' Bennacer : "Prova a mettere ordine ma il match è già compromesso". Voto 6 .

Pobega : "L’ex di turno viene scelto come compagno di Tonali ma dopo un buon inizio cala molto e sbaglia diversi appoggi". Voto 5,5 .

Messias : "Riapre la partita rubando palla su Buongiorno e infilando dalla distanza Milinković-Savić con un bel tiro. Gioca comunque una gara sottotono". Voto 6 . Dal 78' Giroud : "Non giudicabile". Senza voto .

Brahim Díaz : "Sta bene e Pioli gli affida il compito di innescare Leão. Lo fa benissimo con continui rifornimenti per il portoghese. Due bellissimi suggerimenti sprecati nei primi sei minuti". Voto 5,5 . Dal 46' De Ketelaere : "Entra ma non si vede mai, anzi si nasconde". Voto 5 .

Leão : "In sei minuti spreca due occasioni clamorose davanti Milinković-Savić e accusa mentalmente gli errori. Serata totalmente da dimenticare. Errori che costano la sconfitta al Milan". Voto 4 . Dal 46' Rebić : "Non riesce a dare la scossa, viene risucchiato da un Milan confuso". Voto 5,5 .

Origi: "Lavora per la squadra ma ha poche chance per tirare in porta. Spento". Voto 5.