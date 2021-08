Pagelle Sampdoria-Milan, i voti del CorSport: Calabria subito sicuro

Le pagelle di Sampdoria-Milan, partita vinta 0-1 all'esordio nel campionato di Serie A 2021-2022. I voti del 'Corriere dello Sport'

Daniele Triolo

Le pagelle di Sampdoria-Milan 0-1, partita d'esordio dei rossoneri nel campionato di Serie A 2021-2022. Vediamo, dunque, i voti e giudizi dei calciatori del Milan secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Migliore in campo di Sampdoria-Milan è stato, per il quotidiano romano, Brahim Díaz, premiato con un 7,5: "È suo il primo gol stagionale dei rossoneri. Schiaccia la palla dall’interno dall’area creando un effetto particolare che beffa Audero. Guida la squadra con leadership".

Subito dietro, pari merito, voto 7, troviamo Mike Maignan ("Smanaccia la punizione di Gabbiadini sulla traversa, dà sicurezza al reparto arretrato, e salva ancora sul numero 23 blucerchiato") e Davide Calabria ("Il capitano del Milan è subito protagonista del match con l’assist per Díaz dopo aver bruciato Augello in un duello personale"). Quindi, sufficienza ampia, voto 6,5, nelle pagelle di Sampdoria-Milan per mister Stefano Pioli ("Inizia col piede giusto il suo Milan, gruppo con identità ed equilibrio") e per Olivier Giroud ("Presenza costante in area blucerchiata, salta su ogni traversone e rincorre palloni con la voglia di un giovane esordiente").

Prendono, poi, la sufficienza, voto 6, Simon Kjaer ("Sicurezza da veterano, anche nei momenti complicati interviene con lucidità"), Fikayo Tomori ("Di testa non sbaglia quasi mai l’intervento. Ha proseguito da dove aveva lasciato l’anno scorso"), Sandro Tonali ("Pioli aveva detto che era in crescita e contro lo Samp lo ha dimostrato specialmente nella prima frazione di gioco. In leggero calo nel secondo tempo"), Rade Krunic ("Avrebbe la chance del raddoppio su ribattuta corta di Audero ma sbaglia la mira. Si sacrifica su una pallonata di Ekdal") e Ante Rebic ("S’impegna a creare occasioni pericolose sul suo versante, sfiora il 2-0 in pieno recupero").

Insufficienza, quindi, nelle pagelle di Sampdoria-Milan 0-1, per ben quattro calciatori del Diavolo, uniche note stonate della bella serata di 'Marassi'. Tutti con voto 5,5. Si parte con Theo Hernández ("Perde un pallone sanguinoso in area e per poco non commette un pasticcio. In avanti non è il solito Theo decisivo"), si prosegue con Alexis Saelemaekers ("Vispo e attivo, gli manca però il passaggio decisivo in fase offensiva"), Ismaël Bennacer ("Manca lucidità e una condizione fisica all’altezza delle sue qualità") e si conclude con Rafael Leao ("Ha l’opportunità di sbloccarsi subito, ma Audero gli nega la rete con una grande parata. Parte forte poi cala nella ripresa").

Senza voto, poi, Alessio Romagnoli, in campo soltanto per pochi minuti e Alessandro Florenzi: quest'ultimo, ad ogni modo, ha debuttato ufficialmente con la maglia rossonera. Milan, ecco Pellegri: il LIVE della sua giornata minuto per minuto >>>