Pagelle Milan-Verona, i voti alla prestazione di Calabria | Serie A News

Pagelle Milan-Verona: i voti di Davide Calabria

PAGELLE MILAN VERONA – Non una prestazione indimenticabile ieri sera per Davide Calabria contro il Verona, nel giorno della sua prima convocazione in nazionale maggiore: le sue pagelle dai giornali sportivi e non in edicola questa mattina.

Corriere della Sera – Calabria voto 5,5: festeggia in modo maldestro la prima chiamata in Nazionale deviando nella propria porta un tiro al volo di Zaccagni.

Repubblica – Calabria voto 6.

Gazzetta dello Sport – Calabria voto 6: si riscatta nel finale dopo un inizio da incubo, e non soltanto per l’autogol. I veronesi all’inizio lo infilano con regolarità, ma è bravo a riscuotersi e sfiora il gol.

Corriere dello Sport – Calabria voto 5,5: fino a questa sera, aveva meritato la convocazione in Nazionale, ma alla chiamata di Mancini arriva con una prestazione non entusiasmante, peraltro sfortunata per la deviazione sul tiro di Zaccagni e per il gol annullato per il tocco di mano di Ibra. Per 45′ Zaccagni lo mette in croce.

Tuttosport – Calabria voto 4,5: “festeggia” la prima convocazione in Nazionale maggiore con uno sfortunato autogol, ma la gara è tutta in sofferenza contro uno scatenato Zaccagni. Alla fine segna il primo 2-2, ma il tocco di mano di Ibra gli nega la rete salva-prestazione.

Media voto del 5,5, dunque, per il classe 1996 rossonero che dovrà cercare di dimenticare in fretta una prestazione non troppo felice.

