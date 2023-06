Pagelle Milan-Verona, i voti di Tuttosport: Tonali motore di Pioli

Calabria : "Buon primo tempo in cui si presenta pure un paio di volte alla conclusione, cala alla distanza". Voto 6 . Dall'84' Florenzi : "Non giudicabile". Senza voto .

Thiaw : "Il modo in cui si oppone a Lazović in occasione del gol del Verona è alquanto rivedibile". Voto 5,5 .

Tomori : "Partita senza sbavature del centrale inglese, come nelle belle serate del Milan". Voto 6,5 .

Krunić : "Esce per infortunio dopo aver messo in campo la solita partita di lavoro sporco". Voto 6 . Dal 71' Pobega : "Ci mette energia". Voto 6 .

Messias: "Per poco non beffa Montipò con un tiro deviato da Hien, ma è l’unico squillo della serata". Voto 5. Dall'84' Saelemaekers: "Non giudicabile". Senza voto.