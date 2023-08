Pagelle Milan-Torino 4-1, i voti di Gazzetta: “Super Pulisic”

Calabria: "Da ragazzo faceva il centrocampista e lì in mezzo sta bene: gran bella partita. Reattivo, fa la scelta giusta, si propone quando può. Impressione: condizione in crescita". Voto 6,5.

Thiaw: "Tranquillo dietro – diciamo controllo e giro palla - poi è libera improvvisazione: un bel lancio per Leao e conduzioni palla al piede nell’altra metà campo". Voto 6,5. (Kjaer s.v.)

Tomori: "Zero rischi, 64 passaggi (il massimo di squadra), tonico se si tratta di recuperare palla. Questa volta vive tranquillo. E se si tratta di difendere alto, zero problemi". Voto 6,5.

Theo Hernández: "La fabbrica del gol è alto artigianato: gran palla di Leao, ancora meglio il suo tocco. Nella nuova posizione di terzinomezzala è ancora meno marcabile". Voto 7. (Florenzi s.v.)

Loftus-Cheek: "Argento come la staffetta: il migliore, assieme a Leao, dopo CP11. Gran giocata sul gol, va a calciare, si fa sentire. Un difetto? Non guarda Schuurs nell’azione del pari". Voto 7. Musah: "Tredici palloni giocati in 24 minuti – pochini – ma qualcosa si vede: aggiunge caffeina a una squadra comunque sveglia". Voto 6.

Krunić: "Nato sotto il segno della bilancia… e mica è un caso: il grande equilibratore. Si muove per facilitare i compagni, previene guai, salva in zona Maignan anche a gioco fermo". Voto 6,5.

Reijnders: "Preciso, sveglio, rapido… e una palla col giro per Calabria è degna di Ronnie O’Sullivan, mago del biliardo. Non prende la porta, ma San Siro applaude e perdona". Voto 7.

Pulisic: "Non farà la pubblicità delle palestre ma comanda con tecnica e rapidità. Inizia e chiude l’1-0, libera Leao, duetta con Giroud. Super". Voto 7,5.

Giroud: "Una notte da capocannoniere, mica male. Doppio rigore perfetto ma il meglio è altrove: tacco per Loftus-Cheek e la solita sponda col marchio di qualità per Pulisic". Voto 7. Okafor: "Numero 9 per dimenticare le voci su Taremi, però non vede quasi mai palla: un passaggio e nulla più". Voto 6.

R. Leão: "Meteo Serie A annuncia: c’è aria di grandine. Rafa per ora è lampi: l’assist per Theo, i dribbling, un tiro. Se diventa continuo e deciso, in bocca al lupo a tutti". Voto 7. Chukwueze: "Dentro a destra, ancora un po’ fuori dalla grande armonia di squadra. Più che a Roma, appuntamento a metà settembre". Voto 6.

Mister Pioli: "Milan brillante, innovativo, diverso ma pronto: è un merito. Dopo due giornate, siamo già al responso: più forte dello scorso anno". Voto 7,5. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Attaccante. “Non escludo sorprese…”