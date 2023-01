Pagelle Milan-Torino, i voti di Gazzetta: Tatarusanu tiene in piedi i suoi

Le pagelle di Milan-Torino 0-1 , partita degli ottavi di Coppa Italia 2022-2023 . Voti e giudizi dei calciatori rossoneri secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Vediamoli insieme!

Tatarusanu : "Bella parata su Likc all'inizio, che tiene in piedi la partita. Sul gol...che può fare?". Voto: 6,5.

Gabbia : "Insicuro ma Sanabria non da fastidio". Voto: 5.

Tomori : "Miranchuk è innocuo ma arriva tardi su Seck per il gol di Adopo". Voto: 5.5.

Selemaekers : "Uno dei più reattivi ma non è mai pericoloso". Voto: 6.

Vranckx : "Si fa sentire con il fisico ma non va olte il corpo a corpo". Voto: 5.

Tonali : "La giocata migliore è il verticale per Messias". Voto: 5.5.

Messias : "In astinenza da campo: entra, va vicino al gol e prende il secondo giallo di Djidji". Voto: 6.

Leao : "Se può calcia ma non trova mai la porta". Voto: 5.

Giroud : "45 minuti incompiuti: rovesciata a vuoto, due tacchi non riusciti, aggancio mancato, tiro parato". Voto: 5.

Hernandez : "Non va oltre un sinistro deviato". Voto: 5.

Bennacer : "Non bene come domenica". Voto: 5.

Pioli: "Milan-bis mai pericoloso, i titolari vanno all'arrembaggio solo sullo 0-1. Primo trofeo che sfuma in 11 contro 10, troppo presto". Voto: 4.5. Il Milan studia il colpo per l'estate: che possibilità a parametro zero! >>>