Pagelle Milan-Sampdoria femminile 2-1: doppia Asllani, Dubcova gigante

Queste le pagelle di Milan-Sampdoria femminile, gara valevole per la 5^ giornata e chiusa dalle rossonere con una bella vittoria per 2-1

Giuliani - Si fa anticipare da Baldi con un sombrero elegante in occasione del gol. Poi è brava in un'uscita un po' avventata su Gago. Voto: 6.

Mesjasz - Come Giuliani, si fa sorprendere da un sombrero magico di Baldi. Unica sbavatura in una partita dominata dalle rossonere. Voto: 5.5.

Bergamaschi - Ara il lato destro del campo con le sue discese ed è preziosa anche in fase di non possesso. Festeggia le sue 100 presenze in rossonero con un bell'assist per il gol del momentaneo 1-1 di Asllani. Voto: 7.