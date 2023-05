Pagelle Milan-Sampdoria, i voti di Gazzetta: “Oli è tornato”

Tonali : "Si veste da trequartista, mandando in porta Leao sull’azione del rigore, e da ala destra, servendo a Diaz il 4-1. I finali di stagione lo esaltano: batteria al 200 per 100". Voto 7,5 . Pobega (37’ st): "Si presenta alla festa quando la musica è già calata di volume. Raccoglie l’applauso della curva con i compagni".

Krunic : "Al club dei tiri in porta invitano anche lui, che si presenta con le migliori intenzioni ma pecca di mira. In mezzo sovrasta Winks senza affanni". Voto 6 .

Messias : "Il primo squillo della serata è suo, un tiraccio in curva. Per fortuna il buongiorno, qualche volta, si vede anche oltre il mattino: dopo il suo errore si scatena il Milan". Voto 5,5 . Saelemaekers (15’ st): "Sta bene, ha ritmo ed è diventato molto più efficace col la palla tra i piedi (niente male il sinistro a giro deviato dai difensori della Samp). Merita un posto dal 1’". Voto 6,5 .

Brahim Diaz : "Il gol e poi l’arcobaleno per Leao, più svariate serpentine qua e là. Prestazione da 10 vero: giocasse sempre così, il Milan dovrebbe affrettarsi a riscattarlo". Voto 7,5 . De Ketelaere (25’ st): "Pioli gli spalanca le porte del campo sul 5-1 e tutti si aspettano almeno un guizzo. Scena muta anche stavolta. Un Principe sui generis: si è trasformato in rospo". Voto 5,5 .

Leao : "Il controllo con cui addomestica la palla di Diaz sull’1-0 è persino più bello del tiro. Conquista il rigore e ha palloni da spingere dentro per tutti: non solo strappi, si sale di livello". Voto 7,5 .

Giroud : "In A non segnava da marzo, si è rifatto con una tripletta da urlo. Il tendine fa sempre male, ma la fame di gol supera qualunque dolore: di testa, dal dischetto, in acrobazia, Oli è tornato". Voto 8 .

Mister Pioli: "Sceglie il Milan del derby e il blocco dei titolarissimi stavolta non tradisce. Vince, come doveva, e la squadra diverte: manovra sempre fluida e varietà di soluzioni in area". Voto 6,5.