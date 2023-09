Pagelle Milan-Roma Femminile 2-4: Arnadottir male. Marinelli, esordio top

Esordio amaro per il Milan Femminile di Maurizio Ganz. Le rossonere affrontavano la Roma, campionessa in carica, ed erano anche riuscite a recuperare un doppio svantaggio nel secondo tempo, salvo poi calare alla distanza. Il risultato alla fine recita 2-4, ma non tutte le ragazze hanno giocato una partita negativa, anzi. Ecco, quindi, le pagelle delle rossonere.