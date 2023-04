Pagelle Milan-Napoli, i voti di Tuttosport: “Brahim Diaz, ancora magie”

Theo Hernandez 6.5 "Sente la gara, si prende con Lozano, ma non lo subisce. E quando il messicano esce, ha finalmente spazio per aggredire, costringendo Anguissa al doppio giallo".

Tonali 6 "Come tutti i compagni, fatica a prendere le misure al Napoli nei primi 20 minuti, poi cresce. Ha una buona occasione per il 2-0, ma colpisce male".

Bennacer 6.5 "Gara da due volti: letale sul gol, ma spesso fuori giri sulla trequarti. Al Maradona in campionato era stato la mossa della vittoria, ieri non è quasi mai riuscito a spegnere Lobotka, tant’è che Pioli lo ha ripreso per quasi l’intero primo tempo. Ma il gol... "

All. Pioli 7 "Vince il primo tempo con una gara ordinata. In superiorità numerica non riesce però a trovare il colpo del ko".