Pagelle Milan-Napoli, i voti del CorSport: Maignan salva risultato

Le pagelle di Milan-Napoli 1-0, match valevole per l'andata dei quarti di Champions League. Voti e giudizi dei calciatori rossoneri secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Vediamoli insieme!

Milan-Napoli 1-0, le pagelle rossonere del 'Corriere dello Sport' — Pioli (all.) 6,5

Fa il bis della vittoria in campionato, ma con uno spartito completamente diverso. Al Maradona, il Diavolo aveva dominato. A San Siro ha sfruttato un errore degli avversari, difendendosi anche in superiorità. Non prende gol e quindi ha ragione lui.

Maignan 7,5

La parata salva risultato, su Di Lorenzo, arriva nel finale. Dopo pochi secondi, invece, aveva laasciato passare un traversone pericolosissimo. Da lì in poi diventa insuperabile, fermando Anguissa, Zielinski e mandando sulla traversa il colpo di testa di Elmas. Grazie a lui, il Diavolo acquista fiducia.

Calabria 6

La sensazione è che possa andare in apnea contro Kvaratskhelia, che però riceve pochi palloni dai compagni. Buon per lui...

Kjaer 6

Un mezzo pasticcio in avvio con Maignan. Clamorosa la traversa incornata su corner a pochi istanti dall’intervallo. Non impeccabile nel finale, sul forcing del Napoli. Ma la difesa non ha nemmeno adeguata copertura da parte della mediana.

Tomori 5,5

Contro un non-centravanti come Elmas, il rischio è quello di distrarsi. Accade a inizio ripresa, con una marcatura troppo larga: il macedone ne approfitta con una velenosa torsione di testa. Stesso errore nel finale, quando lascia mettere di spazio a Di Lorenzo: offra una cena a Maignan...

Theo Hernandez 7

Annulla Lozano senza quasi dover sudare: copre lo spazio e chiude le linee di passaggio. Si fa vedere poco in avanti, ma con due sgasate delle sue fa ammonire due volte Anguissa.

Krunic 6

Quando il Milan riparte da dietro, deve arretrare in mezzo ai centrali difensivi per costruire a 3. La scelta non dà particolari dividendi, perché Tonali è poco brillante. Decisivo, comunque, il muro su Kvara in avvio, anche se il georgiano può battere a rete dopo una sua brutta respinta.

Tonali 5,5

La posizione di Krunic gli permette di avanzare a caccia della giocata illuminante. Invece, soffre la fisicità di Anguissa. E non è efficace in contenimento, quando il Napoli, seppure in inferiorità, arriva in forze nella metà campo rossonera.

Diaz 6,5

Largo a destra sì, ma con licenza di accentrarsi. Ed è così che nascono i problemi per il Napoli (e il gol di Bennacer), che non sa con chi andarlo a prendere. Torna alle spalle di Giroud, con l’ingresso di Saelemaekers.

Rebic (35’ st) sv

Con il suo ingresso, il Milan chiude con il 4-4-2 in modo da tenere più lontano il Napoli. Qualche pallone buono al limite, ma si fa sempre fermare dai centrali partenopei.

Bennacer 7

Come dieci giorni prima a Napoli, si mette addosso a Lobotka, per non farlo ragionare. E’ anche pronto a gettarsi negli spazi, come dimostra la sua stoccata per l’1-0. Solo che così il lavoro è sfiancante ed è il primo ad uscire.

Saelemaekers (22’ st) 6

Il suo compito principale è restare alto per impedire che il Napoli trovi la superiorità. Ci riesce fino agli ultimi concitati minuti di gara.

Leao 5,5

Si accende all’improvviso a metà del primo tempo e con un’accelerazione travolgente fa il vuoto, spedendo però di poco a lato in diagonale. Si fa trovare a destra da Diaz e, da lì, con un pizzico di fortuna trova libero Bennacer. Il bilancio della sua gara, però, resta sotto la sufficienza, perché non ci sono altre fiammate. E anche quando avrebbe lo spazio per fare male, si perde in inutili ghirigori.

Giroud 5

Inizio partita difficile per lui, perché il Mian fatica a risalire il campo e a servirlo o a coinvolgerlo. Accorciando, dà una mano allo sviluppo della manovra, fino ad offrire un bel pallone in mezzo all'area a Tonali. Il sacrificio non è sufficiente per salvare la sua prova.