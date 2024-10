Pagelle Milan-Napoli, i voti di Tuttosport: Pavlovic, un vero disastro

Pavlović : "Ibra, l’aveva definito “un animale”. Per come stramazza a terra sull’azione del primo gol del Napoli nel tentativo di fermare Lukaku, pare un micetto al confronto di un leone". Voto 4,5 .

Musah : "Brilla per dinamismo, intraprendenza e verticalità nelle giocate. Pure lui però è arruffone dietro: con uno stop sbagliato regala un’occasione a Di Lorenzo. Dopo l’uscita di Emerson Royal, si piazza in difesa". Voto 6 .

Chukwueze : "È il Kvaratskhelia rossonero per la capacità di accelerare da zero a cento. Però, rispetto al collega, è molto meno concreto". Voto 5,5 .

Loftus-Cheek: "Gare fisiche come questa sono il suo pane. Non a caso mette il piedone in più di una iniziativa interessante". Voto 6,5. Dall'87' Camarda: "Non giudicabile". Senza voto.