Pagelle Milan-Monza 4-1, i voti: Daniel Maldini e gli altri giovani sugli scudi

È terminato da pochi minuti, a ‘San Siro’, il match amichevole Milan-Monza. La partita, utile per preparare bene l’inizio ufficiale della stagione 2020/2021 che avverrà giovedì 17 settembre, ha visto il Diavolo vincere per 4-1 contro la formazione di Cristian Brocchi. Da segnalare i primi gol con la maglia del Milan per Daniel Maldini, Pierre Kalulu e Lorenzo Colombo. L’altra rete è stata messa a segno da Davide Calabria. In uno stadio privo di pubblico, si chiude così una buona partita disputata dal Milan. Altri minuti nella gamde in vista del primo turno preliminare di Europa League da giocare giovedì 17 settembre.

