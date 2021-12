Pagelle Milan-Liverpool, i voti della Gazzetta: Male Maignan e Ibra

Le pagelle di Milan-Liverpool 1-2, ultima giornata del girone B di Champions League. Voti e giudizi secondo 'La Gazzetta dello Sport'

Maignan, il peggiore, Si prende la scena come all’andata, ma purtroppo per lui è protagonista in negativo. Il bilancio si fa presto: due tiri, due respinte che mandano in gol il Liverpool. Voto 5