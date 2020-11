Pagelle Milan-Lille – I voti di ‘Tuttosport’: Dalot, passo indietro / News

Milan-Lille, Dalot non morde

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Prima sconfitta stagionale per il Milan, che vede la sua striscia positiva arrestarsi. Dopo 24 risultati utili consecutivi, i rossoneri tornano sulla Terra e perdono in primo posto nel proprio girone di Europa League. Un passo indietro per molti giocatori che tanto bene stavano facendo finora. Uno di questi è sicuramente Diogo Dalot, terzino classe 1999. Il portoghese, dopo un buon impatto in rossonero, ha fatto un passo indietro in occasione del match contro il Lille. L’edizione odierna di ‘Tuttosport’ gli ha affidato un impietoso 5 in pagella, perché non ha saputo dare il giusto contributo in fase offensiva e in più si è fatto saltare spesso e volentieri dagli avversari.

