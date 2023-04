Pagelle Milan-Lecce primavera 3-1: Traoré fulminante, Coubis una roccia

Il Milan primavera di Ignazio Abate vince contro la capolista Lecce per 3-1: ecco le pagelle dei rossoneri secondo la nostra redazione

Il Milan vince per 3-1 contro la capolista Lecce e si porta a +4 dalla zona per lo spareggio retrocessione. Un successo di astuzia, poiché arrivato grazie a tre grandi ripartenze e alla qualità del trio offensivo rossonero formato da Traoré-El Hilal-Cuenca. Match di pazienza, con il Lecce a dirigere il gioco e il Milan a difendersi bene e in modo organizzato. I goal di Zeroli, Traoré e Sia condannano i salentini che erano riusciti ad accorciare con la rete di Corfitzen. Ecco, di seguito, le pagelle

Difesa — Coubis, voto 7: Il Lecce non trova sbocchi in vie centrali e decide quindi di scagliare cross su cross dalle fasce. Lui li prende tutti e blocca diverse incursioni che potevano diventare pericolose. Nel finale guida ottimamente la retroguardia rossonera contro l'assalto giallorosso.

Casali, voto 6,5: Corfitzen non è un avversario comodo ma lui lo affronta sempre con coraggio e attenzione. Ha meno lavoro quando l'esterno danese si sposta sulla destra, ma la sua concentrazione non cala e spedisce il focus offensivo del Lecce sull'altro fronte del campo.

Centrocampo — Zeroli, voto 8: Il goal che apre le danze e l'altruismo che lo porta a fare quella corsa in più per i compagni. Prestazione di grande quantità a fronte di un Lecce che ha a tratti dominato il centrocampo rossonero. Lui, però, era ovunque.

Attacco — Traoré, voto 7: Veloce, rapido e fulminante. Ci mette un tempo per prendere le misure ma poi si scatena. Svaria per il campo e funge da appoggio a tanti contropiedi. Vero che alcuni di questi vengono sprecati malamente, ma il goal culmina in una gara in cui ha provato spesso a illuminare la fase offensiva rossonera.

El Hilal, voto 6,5: Prestazione sottotono fino al guizzo del secondo tempo. Su una rimessa laterale prende il tempo sul terzino giallorosso e sfila via veloce sulla fascia prima di appoggiare la rete del 2-0 a Traoré. La difesa del Lecce lo anticipa spesso e volentieri ma lui non demorde e continua ad aiutare come meglio può. Esce sfinito all'84'.

Sia, voto 6,5: Entra, corre su un'autostrada libera e chiude la gara con il goal del 3-1. Servivano forze fresche per approfittare di un Lecce fiondato in avanti e lui lo fa nel momento migliore.