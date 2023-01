Pagelle Lecce-Milan, i voti di CorSport: “Bennacer non perde la bussola”

Le pagelle di Lecce-Milan, partita valida per la Serie A 2022-2023. Voti e giudizi dei rossoneri secondo il 'Corriere dello Sport'

Emiliano Guadagnoli

Le pagelle di Lecce-Milan-Torino 2-2, partita della Serie A 2022-2023. Voti e giudizi dei calciatori rossoneri secondo 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Vediamoli insieme!

Lecce-Milan 2-2, le pagelle rossonere del 'Corriere dello Sport' — Tatarusanu: "Poco reattivo sul 2-0, rischia di combinare il patatrac con Tomori nel finale di gara". Voto: 5.5.

Kalulu: "L’1-0 del Lecce nasce da un suo macroscopico errore (palla regalata a Di Francesco in uscita), il 2-0 nasce da un cross che lo supera. Poi, altre varie incertezze". Voto: 4.5.

Calabria: "Non è facile controllare lo scatenato Di Francesco, anche perché stringendo spesso al centro gli manca l’aiuto di Saelemaekers. Ha il merito di salvare il Milan dalla sconfitta con il gol del 2-2.

Kjaer (41’ st) sv ". Voto: 6.5.

Tomori: "E’ una baraonda in difesa. Dovrebbe essere un riferimento, un porto sicuro, invece prende la mareggiata in faccia". Voto: 5.5.

Theo Hernandez: "Forse è la sua peggiore partita (mezza partita) da quando gioca nel Milan. Prima l’autorete, poi il mancato intervento su Baschirotto per il 2-0, infine la sostituzione.

Dest (1’ st)". Voto: 4.5.

Selemaekers: "Non aiuta Calabria nella fase difensiva, non sostiene il centrocampo, non alimenta il gioco offensivo. Sostituzione inevitabile". Voto: 4.5.

Pobega: "Più mezz’ala che mediano, ha un’ottima occasione nel primo tempo e prende parte alle azioni delle due reti milaniste.

Vranckx (41’ st) sv ". Voto: 6.5.

Bennacer: "E’ l’unico a non perdere mai l’orientamento anche quando la squadra boccheggia". Voto: 6.5.

Diaz: "Centesima partita con la maglia del Milan, di sicuro non la migliore". Voto: 5.5.

Dest: "Quanto meno porta energie sul fianco sinistro". Voto: 6.

Messias: "Pioli lo mette perché spera in un guizzo. Che arriva (palo pieno) ma quando è in fuorigioco. Tutto lì". Voto: 5.

Leao: "Certo, fa gol. Un lampo in una partita che per lui inizia e finisce con quella rete. Gli altri 96 minuti (contiamo il recupero) sono l’inno alla sonnolenza e all’indolenza". Voto: 5.5.

Giroud: "Falcone gli toglie un gol nel primo tempo, poi partecipa alla costruzione della rete di Leao e infine fa l’assist per il 2-2 di Calabria. Altro non gli si può chiedere in mezzo a quel grigiore". Voto: 6.5.

Origi: "Ventisei minuti (recupero compreso) di niente". Voto: 5.

Pioli: " Le difficoltà sono evidenti soprattutto in difesa dove la squadra balla che è un piacere. In questo momento sembra smarrito anche lo spirito del campionato scorso". Voto: 5.