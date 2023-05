Pagelle Milan-Inter, i voti della Gazzetta: “Aggrappati a Maignan”

Le pagelle di Milan-Inter, match d'andata delle semifinali di Champions League. Voti e giudizi rossoneri secondo la 'Gazzetta dello Sport'

Milan-Inter 0-2, le pagelle rossonere della 'Gazzetta dello Sport' — Pioli (all.) 5

L'Inter va il triplo, vince più duelli, ha la faccia cattiva. Il Milan, terribilmente, no. Sera troppo simile a Riad, con una trequarti leggerissima e inserimenti non letti. Lo spirito, almeno, c'è: il Milan è ancora vivo.

Maignan 6,5

La settimana del milanista ha un senso solo grazie a lui, che para a Mkhitaryan nel primo tempo e chiude Dzeko in spaccata nel secondo. Lui, in semifinale Champions, ci sta alla grande.

Calabria 4,5

Spaurito e da un capitano è brutto il doppio. Dzeko per l'1-0 è un biscione che lo avvolge e anestetizza, Dimarco gli crea il secondo davanti, Lautaro lo sposta di fisico in area.

Kjaer 5

Il fratello maggiore, il comandante dietro, l'uomo del discorso pre partita? Si, però soffre Dzeko Lautaro. Da un leader, brutto.

Tomori 5

Dzeko mette in piedi il solito clinic offensivo e Fik va a a lezione. Male nelle letture, malissimo quando Bastoni punta l'area e lui spalanca la porta a Dzeko.

Thiaw 6

Centrale da secondo tempo per Kjaer, bravo quando si oppone a Darmian in area e favorito dall’Inter, che si ritira e attacca meno. P.s. calcia una volta in porta, se non male… peggio.

Theo Hernandez 4,5

Shocking come il viola dei capelli. In una partita così, senza Leao, non può sparire, fare il timido, diventare ordinario.

Krunic 5

Che fatica contro Barella e Mkhitaryan che attaccano l'area, gli invadono la trequarti.

Tonali 6

Non si sa se, come Gattuso, nel 2003, stia dormando sul divano. Risale con un gran palla per Messias.

Brahim Diaz 5

L'Inter lo mette di fronte ai suoi limiti: lo sovrasta fisicamente e Brahim non esce mai dalla trappola con una giocata.

Bennacer 5

Un quarto d'ora e poi fuori infortunato. Colpevole come gli altri.

Saelemaekers 5

Quando il Milan è in crisi almeno tensa, ed è qualcosa, ma alla lunga è leggero.

Messias 5

Dentro per Bennacer, lascia un paio di giocate da destra ma un grande rimpianto: il controllo e tiro sul filtrante di Tonali. Se sei un giocatore di questo livello, lì prendi almeno la porta

Origi 5,5

Pioli lo manda a sinistra e lui entra bene, fa sentire un po’ di fisico a Darmian e San Siro si illude. Presto normalizzato, in linea con quello che San Siro si aspettava.

Giroud 5,5

Un supplizio dantesco: correre a vuoto in pressione e non vedere la palla quasi mai. Con quel "quasi" una volta calcia, fa uno-due con Krunic, trova Tonali per il palo. Tra i meno colpevoli.