Pagelle Milan-Inter, i voti del CorSport: “Calabria da incubo”

Le pagelle di Milan-Inter 2-0 , match valevole per l'andata delle semifinali di Champions League . Voti e giudizi dei calciatori rossoneri secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Vediamoli insieme!

L’aggressività mostrata nei primi minuti non è accompagnata dalla lucidità. Mancano l’applicazione e l’attenzione di una semifinale di Champions. Tatticamente il Diavolo è una coperta sempre troppo poca. La reazione della ripresa è vera oppure figlia di un’Inter più in gestione?

Sempre in affanno, sempre ad inseguire. La colpa è anche di una mediana che non dà la minima protezione. Ma non può nemmeno permettersi di farsi saltare in quel modo da Lautaro. Buon per lui che poi intervenga il Var.