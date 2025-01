Pagelle Milan Futuro-Rimini 0-0: Magrassi, errore fatale. Quirini sorprende

VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA

COUBIS — PAGELLE MILAN FUTURO-RIMINI - La fascia da capitano gli conferisce una certa fiducia e una responsabilità non indifferente. Lui ne approfitta e gioca in modo ordinato senza correre particolari pericoli. Voto: 6,5

MINOTTI — PAGELLE MILAN FUTURO-RIMINI - Rispetto al compagno di reparto sembra avere meno leadership, ma non dà mai l'impressione di essere in difficoltà. Voto: 6

CAMPORESE — PAGELLE MILAN FUTURO-RIMINI - Guida la difesa con una leadership che fino a questo momento si era vista poco in questa squadra. Un innesto così serviva tantissimo. Voto: 6,5

D'ALESSIO — PAGELLE MILAN FUTURO-RIMINI - Le occasioni migliori arrivano dall'altra parte del campo e anche difensivamente il suo lato è quello che subisce di più. Voto: 5,5

SANDRI — PAGELLE MILAN FUTURO-RIMINI - In mezzo al campo è il solito metronomo, anche se gioca più esterno e lascia ad altri il compito di fare da regista. Con Quirini ha trovato un'intesa sorprendente dato il poco tempo da cui giocano insieme. Voto: 6,5

STALMACH — PAGELLE MILAN FUTURO-RIMINI - Recupera tanti palloni e si fa vedere spesso senza sfera. Arriva alla conclusione dopo una sgambata per vie centrali, ma non angola e non dà forza. Voto: 6

MALASPINA — PAGELLE MILAN FUTURO-RIMINI - È lui il deputato a fare da regista e lo fa molto bene, va detto. Bravo nelle due fasi, subisce tanti falli che fanno respirare i suoi. Voto: 6,5

QUIRINI — PAGELLE MILAN FUTURO-RIMINI - La sorpresa più bella di questo Milan Futuro. Gioca da veterano come se fosse con questa squadra da mesi. Lo si vede in tutto il campo, fa bene tutte le fasi. Peccato per quel giallo, ma era obbligato. Voto: 7

IANESI — PAGELLE MILAN FUTURO-RIMINI - Un'altra bella sorpresa. Con Quirini ha un'ottima intesa e i due si guadagnano il rigore che avrebbe potuto sbloccare il match. Voto: 6,5

MAGRASSI — PAGELLE MILAN FUTURO-RIMINI - Quel rigore sbagliato nel primo tempo pesa come un macigno. E per il resto spesso fatica a tenere alta la squadra, perché non riesce a controllare i palloni che gli arrivano. Voto: 5

I SUBENTRATI — Bozzolan: Sulla sua fascia spinge più di quanto avesse fatto fino a quel momento D'Alessio e anche in fase difensiva sembra decisamente più solido. Voto: 6

Sia: s.v.

MISTER BONERA — Decide di mandare in campo tutti i nuovi acquisti e fa benissimo. Quirini e Ianesi lo ripagano con tante occasioni create da quella parte, poi non è certo colpa sua se Magrassi sbaglia il rigore che avrebbe potuto portare il Milan Futuro in vantaggio. Nella ripresa fa pochi cambi, ma aveva anche tante assenze. Voto: 6,5