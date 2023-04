Pagelle Milan-Empoli, i voti di Tuttosport: Origi è disastroso

Le pagelle di Milan-Empoli 0-0 , partita della 29^ giornata della Serie A 2022-2023 . Voti e giudizi dei calciatori rossoneri secondo 'Tuttosport' oggi in edicola. Vediamoli insieme!

Calabria : "Fa il suo, ma non incide". Voto 5,5 . Dal 63' Florenzi : "Prova a pungere davanti con più convinzione". Voto 6,5 .

Tomori : "Caputo è un avversario troppo tenero per lui, che lo doma con sapienza". Voto 6 .

Theo Hernández: "È una partita di quelle in cui si nota poco, se non per i capelli lilla". Voto 5,5.