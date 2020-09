Pagelle Milan-Bologna, i voti della Gazzetta: Ibra top, Theo bene in difesa

PAGELLE MILAN-BOLOGNA – ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina ha stilato le pagelle per Milan-Bologna, gara terminata 2-0 per i rossoneri. Ottimo debutto del Diavolo nella Serie A 2020-2021. Vediamo, dunque, voti e giudizi dei calciatori del Milan secondo il quotidiano sportivo nazionale.

Pagelle Milan-Bologna, il migliore in campo

Zlatan Ibrahimović, ça va sans dire, premiato come migliore in campo nella fila del Milan. Voto 8 in pagella per l’attaccante svedese, autore della doppietta decisiva ai fini del risultato. “Una lezione di pallone per tutti gli altri in campo – ha commentato la ‘rosea‘ nel suo giudizio -: altro livello, fulcro totale. Il rigore? La tocca piano”.

Pagelle Milan-Bologna, il giudizio sull’allenatore

Stefano Pioli ha preso un bel 7 in pagella così motivato: “Il suo Milan ha ripreso esattamente da dove aveva finito: vincendo e convincendo. Per buoni tratti, anche divertendo. Ora che l’asticella si è alzata, il Diavolo è pronto a saltare più in alto”. L’auspicio, per i rossoneri, è che la squadra possa ulteriormente migliorare per lottare con più convinzione per i primi posti della classifica.

Pagelle Milan-Bologna, dietro molto bene tutti quanti

La difesa del Milan ha fornito una gran bella prestazione collettiva. Voto 7, infatti, dato da ‘La Gazzetta dello Sport‘ a Gigio Donnarumma (“Trascorre due terzi della gara ad osservare, poi difende il doppio vantaggio su Andreas Skov Olsen e Nicola Sansone“), Davide Calabria (“Una delle note più liete in questo avvio. Sarà lo spavento della possibile cessione, ma sembra un altro giocatore”), Theo Hernández (“Leva dalla testa un gol di Riccardo Orsolini più o meno fatto”) e Ismaël Bennacer, che si è conquistato il calcio di rigore del raddoppio.

Pagelle Milan-Bologna, sufficienza piena per mezza squadra

Prendono 6,5 in pagella, quindi, Simon Kjaer (“Non è serata da straordinari, ma resta concentrato, soprattutto su Nicola Sansone e Musa Barrow“), Franck Kessié, Hakan Çalhanoglu, Ante Rebić, oltre che Brahim Díaz, subentrato a 2o’ dalla fine proprio al trequartista turco. Tutti autori di una bella prova. Tutto sommato come Matteo Gabbia e Léo Duarte, ai quali la ‘rosea‘ ha dato, come voto, un 6 pieno.

Pagelle Milan-Bologna, le note dolenti

Unico calciatore rossonero a non arrivare al minimo sindacale è Samu Castillejo. Il voto in pagella dello spagnolo, 5,5, è così motivato: “A volte riemerge il vecchio vizio di pasticciare un po’ troppo con la palla tra i piedi. Non gli si può rimproverare nulla in copertura, ma gli errori sono tanti. Pioli lo toglie di scena dopo un tempo”. QUI LE DICHIARAZIONI DI PIOLI AL TERMINE DEL MATCH DI SAN SIRO >>>